The Economist показал ролик с Украиной без Крыма

Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма. Внимание на это обратило посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

"Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом", – говорится в сообщении дипмиссии.

Ролик посвящен процессу импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. В видеозаписи также говорится о деле сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine pic.twitter.com/yoT9NY3P3W