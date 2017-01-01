В США пассажирский поезд снес авто - есть погибшие
Пассажирский поезд компании Amtrak из Майами в Нью-Йорк перевозил около 200 человек.
В штате Флорида в США пассажирский поезд сбил автомобиль, в результате чего погибло три человека. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил CNN.
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Пассажирский поезд компании Amtrak из Майами в Нью-Йорк перевозил около 200 человек. Среди пассажиров поезда, к счастью, пострадавших нет.
Все погибшие были в автомобиле. По имеющейся информации, водитель пытался переехать пути, однако не затормозил при приближении поезда.
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