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В США пассажирский поезд снес авто - есть погибшие

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Пассажирский поезд компании Amtrak из Майами в Нью-Йорк перевозил около 200 человек.
Все погибшие были в автомобиле
Все погибшие были в автомобиле
cnn

В штате Флорида в США пассажирский поезд сбил автомобиль, в результате чего погибло три человека. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил CNN.

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Пассажирский поезд компании Amtrak из Майами в Нью-Йорк перевозил около 200 человек. Среди пассажиров поезда, к счастью, пострадавших нет.

Все погибшие были в автомобиле. По имеющейся информации, водитель пытался переехать пути, однако не затормозил при приближении поезда.

Ранее сообщалось, что в Чили почти 300 протестующих получили травмы глаз.

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Теги: ДТП с поездом, США, Флорида
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