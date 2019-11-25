Совет ЕС утвердил новый состав Еврокомиссии

Окончательно утвердить новый состав Еврокомиссии теперь должен Европарламент на заседании 27 ноября.

Совет Евросоюза утвердил новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая должна начать работу с 1 декабря. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, 25 ноября.

"Совет утвердил сегодня список лиц, предложенных для назначения в состав Еврокомиссии до 31 октября 2024 год (срок полномочий Еврокомиссии пять лет – ред.). Это открывает возможность для голосования в Европарламенте для утверждения полного состава ЕК", – говорится в документе.

Отмечается, что Великобритания, которая должна покинуть Евросоюз с 31 января 2020 года, так и не представила Брюсселю своего кандидата. Окончательно утвердить новый состав ЕК теперь должен Европейский парламент, который проголосует за него 27 ноября на пленарной сессии в Страсбурге.

Напомним, 22 ноября страны ЕС одобрили состав новой Еврокомиссии, которую возглавит бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. В минувшую пятницу состав комиссии поддержал Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER).

Как сообщалось, Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Он начнет работу с 1 декабря.

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