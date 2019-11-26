"Фейковый Зеленский": Сайт Кремля использует фото Голобородько

Сайт главы РФ для иллюстрирования новостей с президентом Зеленским использует фото Голобородько из сериала Слуга народа.

Официальный сайт президента России Владимира Путина для иллюстраций новостей использует фото президента Голобородько из сериала Слуга народа. Соответствующим фото была дополнена новость о вчерашнем разговоре глав государств.

Читай также: Зеленский и Путин обсудили газ и корабли

Вместо официальных фотографий президента Зеленского был опубликован снимок персонажа Василия Голобородько. В этом можно убедиться, если навести на фото курсором мышки.

Владимир Зеленский в роли президента Голобородько Скриншот

Ранее Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным. “Вернуть что было, но можно больше“ - отметил президент.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.