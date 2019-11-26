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"Фейковый Зеленский": Сайт Кремля использует фото Голобородько

Комментариев: 3
Сайт главы РФ для иллюстрирования новостей с президентом Зеленским использует фото Голобородько из сериала Слуга народа.
Владимир Зеленский в роли президента Голобородько
Владимир Зеленский в роли президента Голобородько
Скриншот

Официальный сайт президента России Владимира Путина для иллюстраций новостей использует фото президента Голобородько из сериала Слуга народа. Соответствующим фото была дополнена новость о вчерашнем разговоре глав государств.

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Вместо официальных фотографий президента Зеленского был опубликован снимок персонажа Василия Голобородько. В этом можно убедиться, если навести на фото курсором мышки. 

Владимир Зеленский в роли президента Голобородько
Владимир Зеленский в роли президента Голобородько
Скриншот

Ранее Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным. “Вернуть что было, но можно больше“ - отметил президент. 

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Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Василий Голобородько
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Комментариев (3)
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Huper!    26.11.2019, 15:22
Оценка:  -4
Huper!
Может потому что побриться нужно?
Люблю_Украину    26.11.2019, 14:52
Оценка:  -4
Люблю_Украину
Хорошо что они его "за роялем" не выставили, есть совесть)
WTF2wtf    26.11.2019, 15:06
Оценка:  +3
WTF2wtf
Про "совесть" оккупантов конечно шутка из разряда черного юмора ...
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