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Жириновский заявил, что РФ придется “превентивно уничтожить Украину”

Комментариев: 17
Скандальный политик оказался в центре внимания.
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
ntv.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, известный скандальным выпадами в сторону Украины, выдал очередной “перл“. 

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В своем Twitter он написал, что России придется “превентивно уничтожить Украину”. Угрожающее заявление политик связал с Трампом, а также ядерным статусом США.

Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня - это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США - ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить, - написал скандальный политик.

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Напомним, ГПУ составила подозрение Жириновскому и грозит ему 7-12 годами тюрьмы. Политик не только призывал и голосовал за присоединение Крыма к РФ, но и предлагал Польше забрать часть западных областей Украины.

 

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Теги: Жириновский, заявление, Украина, РФ
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Комментариев (18)
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VSHIVANKA    27.11.2019, 11:41
Оценка:  0
VSHIVANKA
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода". Таким образом, компания исполнила российские законы. Об этом успехе, достигнутом в результате переговоров с Apple, сообщили в Госдуме. ....
Хитрый-Лис    27.11.2019, 11:22
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
а ЁН денно и нощно тосковал по великому вождю и, прежде всего, спрашивали о его здоровье",
fulminate    27.11.2019, 11:18
Оценка:  -1
fulminate
Интересное изменение риторики. Выходит что США стали жертвой Украины? Украина манипулирует ядерной державой? Так раньше все было наоборот! Если так и дальше пойдет, то завтра он публично попросит прощения перед штатами)))
VSHIVANKA    27.11.2019, 11:15
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ВСЁ К ТОМУ ИДЁТ , ТОЛЬКО РОССИЯ ПАЧКАТЬСЯ НЕ БУДЕТ....
МАЙДАНУТАЯ ТУПОСТЬ И ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАБОЛЕПИЕ ПЕРЕД ХОЗЯЕВАМИ ПОЛУЧШЕ ЛЮБОГО ОРУЖИЯ....)))
Хитрый-Лис    27.11.2019, 11:17
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Бубенчики на колпак повесил?
fulminate    27.11.2019, 11:22
Оценка:  -1
fulminate
Какое раболепие перед хозяином? Почитай внимательно. Из его заявления следует что Украина заражает наивные штаты и провоцирует на войну...
Антибес    27.11.2019, 11:12
Оценка:  -2
Антибес
Путин слишком дипломатичный с нашей страной"уборщиков-националис тов",как называют нас поляки.Это не устраивает очень многих россиян.Если после ухода Путина к власти в России придут новые люди с убеждениями как у Жириновского,мы будем вспоминать о Путине как о добром,хорошем дяде,умоляя его вернуться
fulminate    27.11.2019, 11:20
Оценка:  -1
fulminate
Именно по этому жирик уже сейчас начал подлизываться к штатам?
SEMPENTY    27.11.2019, 11:10
Оценка:  +1
SEMPENTY
Куда смотрит медицина РФ? Трудно выделить отдельную палату у Кащенко?
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 10:48
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Таких надо лечить принудительно.
CasperW    27.11.2019, 10:47
Оценка:  +5
CasperW
Типичный русский мир и антифашизм
Хитрый-Лис    27.11.2019, 10:46
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
Бубенчики на колпак СКОМОРОХА уже надел?
ВосставшийИзБана    27.11.2019, 10:48
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Не позорь скоморохов.
Woodbrother    27.11.2019, 10:50
Оценка:  +1
Woodbrother
жирик - скоморох-полковник из службы внешней разведки на россии.
IrenaSH    27.11.2019, 10:41
Оценка:  +1
IrenaSH
Уж не жирик ли будет уничтожать. Пойдет с берданкой а АТО
IrenaSH    27.11.2019, 10:42
Оценка:  +2
IrenaSH
В АТО
1  2  следующая →
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