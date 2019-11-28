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У Трампа забрали телефон во время визита в Афганистан – СМИ

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За Twitter Трампа следили помощники, чтобы люди не заметили, что президент вдруг перестал публиковать твиты.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

На время необъявленного визита в Афганистан у президента США Дональда Трампа, наравне с сопровождавшими его журналистами, забрали телефон, сообщает Politico
 
При этом его сотрудники продолжали публиковать записи с учетной записи в Twitter, чтобы никто не заметил отсутствие активного в социальных сетях президента.
 
Американского президента сопровождали 13 журналистов. Им сообщили о том, куда они летят, за два часа до прибытия. 
 
Напомним, 28 ноября Трамп впервые за свой президентский срок посетил Афганистан. Там он встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. Президент США также выступил на авиабазе Баграм перед американскими военнослужащими.

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Теги: Афганистан, телефон, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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