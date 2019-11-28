У Трампа забрали телефон во время визита в Афганистан – СМИ

За Twitter Трампа следили помощники, чтобы люди не заметили, что президент вдруг перестал публиковать твиты.



На время необъявленного визита в Афганистан у президента США Дональда Трампа, наравне с сопровождавшими его журналистами, забрали телефон, сообщает

На время необъявленного визита в Афганистан у президента США Дональда Трампа, наравне с сопровождавшими его журналистами, забрали телефон, сообщает Politico

При этом его сотрудники продолжали публиковать записи с учетной записи в Twitter, чтобы никто не заметил отсутствие активного в социальных сетях президента.



Американского президента сопровождали 13 журналистов. Им сообщили о том, куда они летят, за два часа до прибытия.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet