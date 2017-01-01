Трампу дали время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Ответ об участии американского лидера или его адвоката в слушаниях в рамках процедуры импичмента ожидают до 6 декабря.



Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США попросил президента Дональда Трампа до 6 декабря дать ответ относительно его участия или его адвоката в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства. Соответствующий документ опубликован на сайте комитета.

Письмо Трампу направил председатель юридического комитета, демократ от штата Нью-Йорк Джерролд Надлер с сообщении о предоставлении привилегий, предоставленных во время импичмента.



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