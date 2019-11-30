В России разбился вертолет, пилот погиб

Место крушения вертолета в районе Абрау-Дюрсо и тело погибшего обнаружили местные жители.

На борту вертолета был только пилот

В Краснодарском крае России утром в субботу, 30 ноября, разбился вертолет, пилот погиб, сообщает ТАСС.

"О падении летательного аппарата сообщили местные жители. Они же обнаружили место крушения в районе Абрау-Дюрсо", - сообщает Mash.

В пресс-службе группы компаний Абрау-Дюрсо сообщили, что в аварии погиб директор некоммерческого партнерства Воздушный транспорт Абрау Юрий Королев.

Отметим, на этой неделе в Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов.

Ранее в Италии вертолет разбился об эсминец при посадке ночью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.