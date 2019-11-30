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В России разбился вертолет, пилот погиб

Комментариев: 2
Место крушения вертолета в районе Абрау-Дюрсо и тело погибшего обнаружили местные жители.
На борту вертолета был только пилот
На борту вертолета был только пилот

В Краснодарском крае России утром в субботу, 30 ноября, разбился вертолет, пилот погиб, сообщает ТАСС.

"О падении летательного аппарата сообщили местные жители. Они же обнаружили место крушения в районе Абрау-Дюрсо", - сообщает Mash.

В пресс-службе группы компаний Абрау-Дюрсо сообщили, что в аварии погиб директор некоммерческого партнерства Воздушный транспорт Абрау Юрий Королев.

Отметим, на этой неделе в Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов.

Ранее в Италии вертолет разбился об эсминец при посадке ночью.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, вертолет, авария
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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BROKER666    30.11.2019, 12:15
Оценка:  -3
BROKER666
рождённый ползать - летать не может...
WTF2_eбy_в_рот    30.11.2019, 12:21
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
в срагулии рожденный ползать даже по земле ходить не может : В Харькове в результате взрыва в гаражном кооперативные погибли трое людей

ебaный галицай, иди туда сри, тварь
BROKER666    30.11.2019, 12:31
Оценка:  -1
BROKER666
ебaный рашист, ты уже встал с колен? или продолжаешь с0сать?
WTF2_eбy_в_рот    30.11.2019, 12:33
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
дырявое срагульское хyйло пасть раззявило.... иди свой марш догоняй, пидaрок)))))))))))))))))))))) ))
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