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В РФ пригрозили Украине "выходом из состава" нескольких областей

Комментариев: 1
"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей" - заявил спикер Госдумы.
Российские власти раскритиковали "поведение украинской делегации на форуме ООН"
Российские власти раскритиковали "поведение украинской делегации на форуме ООН"
Укринформ

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин пригрозил Украине “выходом из состава нескольких областей в случае сохранения национализма и притеснения малых народов“. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Госдумы.

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Таким образом российские власти раскритиковали “поведение украинской делегации на форуме ООН по вопросам меньшинств“. “Нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, показывая неуважение и к международной площадке ООН, и к важности обсуждаемой темы, а брать от других стран лучшие практики“ - заявил российский политик.

По мнению Володина, в Украине якобы “нарушаются права нацменьшинств“ - русских, венгров, поляков. В частности, речь идет о законе об украинском языке.

Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным, — подчеркнул он.

Как сообщалось 29 ноября, украинская делегация сорвала выступление представителей оккупированного Крыма на форуме ООН в Женеве по вопросам нацменьшинств.

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Теги: РФ, Украина, Володин, области
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Комментариев (1)
Антибес    01.12.2019, 23:13
Оценка:  -1
Антибес
Он знает о чём говорит.Харьков,Одесса и Днепр со своими областями уже давно устали от коричневого ярма"патриотов"-бандерл огов.Будет импульс и поддержка,в этих регионах"патриоты"начну т улетать к бандере оптом.
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