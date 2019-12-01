В РФ пригрозили Украине "выходом из состава" нескольких областей

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей" - заявил спикер Госдумы.

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин пригрозил Украине “выходом из состава нескольких областей в случае сохранения национализма и притеснения малых народов“. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Госдумы.

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Таким образом российские власти раскритиковали “поведение украинской делегации на форуме ООН по вопросам меньшинств“. “Нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, показывая неуважение и к международной площадке ООН, и к важности обсуждаемой темы, а брать от других стран лучшие практики“ - заявил российский политик.

По мнению Володина, в Украине якобы “нарушаются права нацменьшинств“ - русских, венгров, поляков. В частности, речь идет о законе об украинском языке.

Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным, — подчеркнул он.

Как сообщалось 29 ноября, украинская делегация сорвала выступление представителей оккупированного Крыма на форуме ООН в Женеве по вопросам нацменьшинств.

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