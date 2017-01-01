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Картина Гогена продана на аукционе за 9,5 миллиона евро

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Полотно приобрел международный коллекционер. Покупатель заявил, что у Толстое дерево не покинет Францию.
Картина Толстое дерево французского живописца Поля Гогена
Картина Толстое дерево французского живописца Поля Гогена
wm-painting.ru


Полотно французского художника Поля Гогена Толстое дерево, написанное в 1897 году, продали в Париже за 9,5 миллиона евро, говорится в сообщении аукционного дома Artcurial.

Предпродажная оценка работы составляла пять-семь миллионов евро.

Картину приобрел международный коллекционер. Покупатель заявил, что она не покинет Францию.

Выставленный на торги лот был единственным из цикла работ Гогена, которые создавались на Таити, остававшимся в частных руках. Толстое дерево было единственным полотном, остававшимся в частном владении.

Ранее сообщалось, что картина Лукреция Джентилески ушла с молотка почти за пять миллионов евро, а картину Фриды Кало продали на аукционе за почти шесть миллиона долларов.

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Теги: картина, аукцион., Гоген
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Источник: korrespondent.net

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