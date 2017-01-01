Трамп высоко оценил свои отношения с Ким Чен Ыном

При этом американский лидер заявил о наличии "определенной враждебности" со стороны Северной Кореи.



Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между ним и северокорейским главой Ким Чен Ыном являются хорошими, сообщают зарубежные СМИ.



Американский лидер отметил, что последние три года хорошо ладил с лидером Северной Кореи.

"У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и продолжалось", - заявил Трамп.





Напомним, 30 июня президент США При этом президент США заявил о наличии "определенной враждебности" со стороны КНДР.Напомним, 30 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США.

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