Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп высоко оценил свои отношения с Ким Чен Ыном

Комментариев: 0
При этом американский лидер заявил о наличии "определенной враждебности" со стороны Северной Кореи.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын (архивное фото)
Дональд Трамп и Ким Чен Ын (архивное фото)

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения между ним и северокорейским главой Ким Чен Ыном являются хорошими, сообщают зарубежные СМИ.
 
Американский лидер отметил, что последние три года хорошо ладил с лидером Северной Кореи.
 
"У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и продолжалось", - заявил Трамп.
 
При этом президент США заявил о наличии "определенной враждебности" со стороны КНДР.

Напомним, 30 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в третий раз – на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей. Они договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне.

В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь