Еврооблигации на $3 млрд: По "долгу Януковича" начались слушания Лондоне

Слушания будут проходить 9-12 декабря.

Верховный суд Великобритании в течение 9-12 декабря проведет слушания по делу о “долге Януковича“ перед Россией на 3 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте суда.

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Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому “долгу Януковича“ на 3 млрд долларов. Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора “в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела“.

В ноябре 2018 года Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение английского суда, который поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по так называемому “долгу“ Януковича на 3 млрд долларов.

Напомним, в декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.

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