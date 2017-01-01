Началась встреча Зеленского и Макрона

Президенты Украины и Франции начали переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Офис президента.

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“Началась встреча Президента Зеленского и Президента Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже“ - говорится в сообщении.

Розпочалася зустріч Президента @ZelenskyyUa 🇺🇦 та Президента @EmmanuelMacron 🇫🇷 в рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) 9 декабря 2019 г.

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Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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