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Началась встреча Зеленского и Макрона

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Президенты Украины и Франции начали переговоры.
Началась встреча Зеленского и Макрона
Началась встреча Зеленского и Макрона
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Офис президента.

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“Началась встреча Президента Зеленского и Президента Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже“ - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Теги: Зеленский, Макрон, встреча
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