Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Началась встреча в "нормандском формате" в Париже

Комментариев: 2
С минуты на минуту начнутся переговоры лидеров Нормандской четверки.
Началась встреча в "нормандском формате" в Париже
Началась встреча в "нормандском формате" в Париже
Игорь Мосийчук Телеграм

Президент Украины провел вторую двухстороннюю встречу в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины. Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читай также: Завершилась встреча Зеленского с Макроном, началась с Меркель

Сейчас началась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России. Также Владимир Зеленский проведет двухсторонние переговоры с Владимиром Путиным. После окончания переговоров ожидается совместная пресс-конференция.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: нормандские переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
МаксимУм    09.12.2019, 18:50
Оценка:  -1
МаксимУм
Уйло так тяжело ходит... Или броник тяжёлый или всё таки (надеюсь) что спина...
Міні_Ми    09.12.2019, 18:38
Оценка:  -2
Міні_Ми
да якось пох... нах москвабадських чурок
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь