С минуты на минуту начнутся переговоры лидеров Нормандской четверки.

Началась встреча в "нормандском формате" в Париже Игорь Мосийчук Телеграм

Президент Украины провел вторую двухстороннюю встречу в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины. Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Сейчас началась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России. Также Владимир Зеленский проведет двухсторонние переговоры с Владимиром Путиным. После окончания переговоров ожидается совместная пресс-конференция.

Путин, Меркель, Макрон, Зеленский: В Париже началась встреча в «нормандском формате» pic.twitter.com/WYzclbdNb4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Напомним, сегодня в Елисейском дворце Парижа должны состояться первые за три года переговоры в “нормандском формате“ (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе.

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