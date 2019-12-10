Опубликовано коммюнике "нормандской" четверки: Ключевые пункты

Первая договоренность - прекращение огня до конца 2019 года.

Опубликовано коммюнике “нормандской“ четверки по итогам переговорам в Париже. Ключевым пунктом является полное и бессрочное прекращение огня на Донбассе.

Документ опубликовал Офис президента Украины.

Ключевые договоренности “нормандской“ четверки:

Прекращение огня до конца текущего года. Разработка плана по разминированию. Разведение войск на 3 новых участках до марта 2020 года. Открытие новые КПВВ на Донбассе в течение 30 дней. До конца текущего года обмен пленными “всех на всех“. Красный крест должен получить доступ к удерживаемым лицам. Новая встреча через 4 месяца.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский назвал “красные линии“ на нормандских переговорах.

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