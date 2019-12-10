Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Опубликовано коммюнике "нормандской" четверки: Ключевые пункты

Комментариев: 2
Первая договоренность - прекращение огня до конца 2019 года.
Опубликовано коммюнике "нормандской" четверки: Ключевые пункты
Опубликовано коммюнике "нормандской" четверки: Ключевые пункты
Скриншот

Опубликовано коммюнике “нормандской“ четверки по итогам переговорам в Париже. Ключевым пунктом является полное и бессрочное прекращение огня на Донбассе.

Документ опубликовал Офис президента Украины. 

Ключевые договоренности “нормандской“ четверки:

  1. Прекращение огня до конца текущего года.
  2. Разработка плана по разминированию.
  3. Разведение войск на 3 новых участках до марта 2020 года.
  4. Открытие новые КПВВ на Донбассе в течение 30 дней. 
  5. До конца текущего года обмен пленными “всех на всех“.
  6. Красный крест должен получить доступ к удерживаемым лицам.
  7. Новая встреча через 4 месяца.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский назвал “красные линии“ на нормандских переговорах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: коммюнике, нормандские переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Міні_Ми    10.12.2019, 01:58
Оценка:  +3
Міні_Ми
засуньте комьюнiке москвабадцям у дупу
Міні_Ми    10.12.2019, 01:53
Оценка:  +3
Міні_Ми
яке комюнiке с москвабадською чуркою?! нах чурок монголотатарських
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь