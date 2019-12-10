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Путин: Убитый в Берлине чеченец был причастен к взрывам в Москве

Комментариев: 8
На прошедшей пресс-конференции в Париже Путин впервые прокомментировал убийство бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
EPA/UPG

Владимир Путин в ночь на 10 декабря, впервые прокомментировал убийство чеченского командира Зелимхана Хангошвили, которое произошло в августе этого года. Президент России назвал убитого боевиком и убийцей, а также обвинил его в подготовке терактов в Москве.

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“Этот человек находился у нас розыске, это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек - только в одной из “акций“, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро“, - заявил Путин на пресс-конференции Париже, прошедшей 10 декабря.

Путин: Убитый в Берлине чеченец был причастен к взрывам ...
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Как заявил Путин, российская сторона не раз поднимала вопрос, о выдаче Зелимхана Хангошвили российской стороне, но не нашла отклика у немецких коллег. Также Президент России опроверг слухи о причастности российских спецслужб к убийству Хангошвили, подчеркнув что “это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно“

Ранее сообщалось что, в Берлине убит ветеран чеченского сопротивления.

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Теги: Путин, Берлин, убийство, чеченец
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Комментариев (8)
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Lyonya-Space    10.12.2019, 10:55
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Фортели с новичком, полонием паливные, поэтому решили вернуться к дедовским методам - несколько капель свинца, и всё.
Хитрый-Лис    10.12.2019, 10:43
Оценка:  +7
Хитрый-Лис
почему не Апалченец? А сразу боевик!
tulchanin    10.12.2019, 10:50
Оценка:  -5
tulchanin
Потому что организовывал теракты против гражданских.
Lyonya-Space    10.12.2019, 10:59
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Организовывал теракты против гражданских Путин и ко!
Ты слышало что-то о так называемых "учениях ФСБ", когда в подвал жилого заносили мешки с кажется "мукой"?
BROKER666    10.12.2019, 10:36
Оценка:  +5
BROKER666
Ичкерия выражает крайнюю озабоченность
ВосставшийИзБана    10.12.2019, 10:32
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Путин причастен к взрывам в Украине, Грузии, Чечне ..... Пусть теперь ходит и оглядывается.
caze22    10.12.2019, 10:31
Оценка:  -8
caze22
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
Lyonya-Space    10.12.2019, 10:20
Оценка:  +10
Lyonya-Space
Бандитская среда - это кремляди со своими ФСБ, ГРУ и ЧВК!
Вот от н х и можно ожи.дать чего угодно!
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