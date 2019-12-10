Путин: Убитый в Берлине чеченец был причастен к взрывам в Москве
Владимир Путин в ночь на 10 декабря, впервые прокомментировал убийство чеченского командира Зелимхана Хангошвили, которое произошло в августе этого года. Президент России назвал убитого боевиком и убийцей, а также обвинил его в подготовке терактов в Москве.
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“Этот человек находился у нас розыске, это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек - только в одной из “акций“, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро“, - заявил Путин на пресс-конференции Париже, прошедшей 10 декабря.
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Как заявил Путин, российская сторона не раз поднимала вопрос, о выдаче Зелимхана Хангошвили российской стороне, но не нашла отклика у немецких коллег. Также Президент России опроверг слухи о причастности российских спецслужб к убийству Хангошвили, подчеркнув что “это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно“
Ранее сообщалось что, в Берлине убит ветеран чеченского сопротивления.
Ты слышало что-то о так называемых "учениях ФСБ", когда в подвал жилого заносили мешки с кажется "мукой"?
Вот от н х и можно ожи.дать чего угодно!