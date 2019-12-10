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Зеленский: Для мира нужны переговоры, а не "плевать в кого-то"

Комментариев: 3
По мнению президента, руководству Украины нужно находить возможность для корректного диалога, а не "плевать в кого-то".
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
EPA/UPG

Чтобы прекратить огонь на Донбассе и вернуть контроль над границей Украина должна искать пути для корректного диалога, а не плевать в кого-то. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе брифинга после завершения переговоров в Нормандском формате.

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"Тут все очень просто. Это как вопрос: А вы будете говорить добрый вечер президенту России?, А вы будете садиться с ним за стол?, А жать руку?, А стоять рядом, когда фотографируют?. Все здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю. Если наша задача просто приехать и в кого-то плюнуть, то тогда зачем ехать, чтобы говорить и договариваться? Мне кажется, что если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам нужно найти формат диалога, который будет более-менее корректным", - рассказал Зеленский журналистам.

Зеленский о Путине
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Напомним, Зеленский рассказал об отношении к протестам. Глава государства пошутил, что уже немного жалеет, что открыл улицу Банковую для свободного прохода.

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Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры
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Комментариев (3)
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Путин_xyйло    10.12.2019, 11:12
Оценка:  -4
Путин_xyйло
Приехать, пожать руку, сфотографироваться чтобы услышать что Путин не хочет "вернуть" Донбасс в Украину. Зато Xyйло хочет повесить Украине якорь на шею, мягко говоря!
ЗаУкраїну    10.12.2019, 11:09
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
НЕт ЗЕля, наши НАЦИ считают что нужно именно ПЛЕВАТЬ в колодец с которого, ну вы сами знаете...
Путин_xyйло    10.12.2019, 11:13
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Кацапский бот ЗаУкраїну - не смешно.
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