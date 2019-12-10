Зеленский рассказал об отношении к протестам

Глава государства пошутил, что уже немного жалеет, что открыл улицу Банковую для свободного прохода.



Президент Владимир Зеленский спокойно относится к акциям протеста под стенами Офиса президента, хотя они "мешают работать". Об этом глава государства сказал журналистам после завершения нормандского саммита в Париже во вторник, 10 декабря.

"Ну акции и акции. Вы же знаете, у нас страна демократическая. Там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли улицу Банковую. Ну просто невозможно работать – они (протестующие – ред.) там кричат, гудят", – сказал президент с улыбкой на лице.

При этом Зеленский отметил, что такие акции становятся корызем в руках российской стороны на переговорах.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

Тем временем в Украине активисты протестуют против возможной капитуляции на переговорах. На улице Банковой возле Офиса президента митингующие разбили лагерь.

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