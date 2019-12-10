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Зеленский рассказал об отношении к протестам

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Глава государства пошутил, что уже немного жалеет, что открыл улицу Банковую для свободного прохода.


Президент Владимир Зеленский спокойно относится к акциям протеста под стенами Офиса президента, хотя они "мешают работать". Об этом глава государства сказал журналистам после завершения нормандского саммита в Париже во вторник, 10 декабря.

"Ну акции и акции. Вы же знаете, у нас страна демократическая. Там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли улицу Банковую. Ну просто невозможно работать – они (протестующие – ред.) там кричат, гудят", – сказал президент с улыбкой на лице.

При этом Зеленский отметил, что такие акции становятся корызем в руках российской стороны на переговорах.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

Тем временем в Украине активисты протестуют против возможной капитуляции на переговорах. На улице Банковой возле Офиса президента митингующие разбили лагерь.

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Теги: протесты, видео, Владимир Зеленский, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Іван-Сірко    10.12.2019, 04:42
Оценка:  0
Іван-Сірко
Если так и дальше пойдет, то протестов больше не будет, будут одни Погромы.
Іван-Сірко    10.12.2019, 04:36
Оценка:  0
Іван-Сірко
Был бы у Украины Президент Трамп, Путин бы на коленях уже стоял и Крым на блюдце одавал прощение просил. А так , мы остались с клоуном, который прислуживает Коломойше.
Іван-Сірко    10.12.2019, 04:32
Оценка:  0
Іван-Сірко
А Коломойский тебе не мешает работать Слуга?
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