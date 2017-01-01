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В Чехии увеличилось число жертв стрельбы в больнице

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Полиция опубликовала фото предполагаемого нападавшего, но вскоре его удалила. Правоохранители установили, что это не убийца, а важный свидетель.
Чешский спецназ возле больницы в Остраве
Чешский спецназ возле больницы в Остраве

Число погибших во время стрельбы в больнице в чешском городе Острава увеличилось до шести человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу чешского минздрава Адама Войтеха во вторник, 10 декабря.

В свою очередь чешская полиция опубликовала фотографию предполагаемого нападавшего, но вскоре ее удалила. Правоохранители установили, что это не убийца, а важный свидетель инцидента.

"В данный момент мы работаем над другой версией и ищем другого человека", – пояснили в полиции свои действия.

Также отмечается, что пациентов больницы и медицинский персонал эвакуировали.

Cмотрите фотогалерею: В Чехии увеличилось число жертв стрельбы в больнице

Напомним, утром во вторник в больнице чешской Остравы один из пациентов открыл стрельбу по людям. Изначально сообщалось о четырех погибших и двух раненых.

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Теги: Больница, Чехия, больницы, фото, стрельба, жертвы, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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