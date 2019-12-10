Крымские татары не попали в список обмена пленных - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что итоговое коммюнике Нормандских переговоров не включает крымских татар в список на обмен пленных.

По результатам Нормандского саммита, крымские татары не были включены в список обмена пленными. Об этом Чубаров сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Руководитель Меджлиса отметил, что в итоговом коммюнике ничего не сказано о крымских политзаключенных, абсолютное большинство из которых крымские татары.





Напомним, 6 декабря Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной мирной акции “Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства“.

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