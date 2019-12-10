Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крымские татары не попали в список обмена пленных - Чубаров

Комментариев: 1
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что итоговое коммюнике Нормандских переговоров не включает крымских татар в список на обмен пленных.
Крымские татары не попали в список обмена пленных - Чубаров
Фейсбук Рефата Чубарова

По результатам Нормандского саммита, крымские татары не были включены в список обмена пленными. Об этом Чубаров сообщил на своей странице в фейсбуке.  

Читай также: Суд Херсона отпустил под домашний арест Крымского “единоросса“ Кучерявого



Руководитель Меджлиса отметил, что в итоговом коммюнике ничего не сказано о крымских политзаключенных, абсолютное большинство из которых крымские татары.



Напомним, 6 декабря Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной мирной акции “Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Peyot    10.12.2019, 15:44
Оценка:  +1
Peyot
потому что ваЗЕлин уже фактически сдал Крым рф и потому даже не поднимает эту тему! не при мокшах ни при Украинцах что бы не драконить ни тех ни тех.!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь