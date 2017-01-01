Банк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптомонету

Физическая серебряная монета будет иметь нетрадиционный номинал - 19,18 евро. В то время как её размер и форма будут напоминать кредитную карту.

Банк Литвы выпустил первую в мире коллекционную монету с блокчейном в честь подписания Акта независимости в 1918 году, сообщается на канале YouTube финучреждения.

Коллекционную монету можно будет купить весной 2020 года.

Член правления Банка Литвы Мариус Юргилас сообщил, что реализация этой уникальной идеи обеспечила и в дальнейшем предоставит Банку Литвы бесценный опыт и знания в создании виртуальных валют.

"Это особенно актуально сейчас, поскольку центральные банки (разных стран, - ред.), как правило, обсуждают эти темы более открыто, и контур таких валют понемногу начинает формироваться", - сказал Юргилас.

В честь знаменательного события, которое произошло в 1918 году, физическая серебряная монета будет иметь нетрадиционный номинал - 19,18 евро, в то время как её размер и форма будут напоминать кредитную карту с изображением торжественного фото после подписания Акта независимости.

"Я пытался сделать современный дизайн исторической фотографии Совета Литвы, которую многие помнят из учебников истории. Оцифрованная картина состоит из более 36 500 пикселей - приблизительное количество дней, прошедших с момента акта 16 февраля", - сказал Гедриус Пауласкис, дизайнер монеты цифровой коллекции.

Ожидается, что литовская цифровая монета откроет качественно новую страницу в истории нумизматики и привлечет молодежь к сбору монет.

Поэтому в процесс её приобретения будут включены некоторые элементы игры. Банк Литвы планирует выпустить 24 000 коллекционных жетонов, созданных по технологии blockchain. Каждый жетон будет содержать изображение одного из 20 подписантов, коллекционеры получат шанс собрать весь набор. Токены будут разделены на 6 категорий по направлениям деятельности подписантов, причем каждой из них будет выделено 4000 жетонов. Покупая цифровую монету, покупатели получают 6 случайно выбранных цифровых жетонов и только после сбора жетона с каждой из 6 категорий они смогут выкупить физическую серебряную монету. Токены будут доступны для приобретения и хранения в электронном магазине Банка Литвы.

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