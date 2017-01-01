Гренландия тает в семь раз быстрее, чем 20 лет назад

В 1990-х таянию льда отвечало около 1 миллиметра роста уровня воды. Теперь же этот показатель составляет 7 миллиметров.

Гренландия начала таять в семь раз быстрее, чем 20 лет назад - ученые Getty Images

Скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилась в семь раз, поэтому к концу XXI века талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров. К такому выводу пришла Международная группа полярных исследователей, исследование которых опубликовано в научном журнале Nature в среду, 11 декабря.

Для определения скорости таяния Гренландии 89 ученых из 50 международных организаций проанализировали спутниковые снимки за последние почти 30 лет и сравнили изменения береговой линии острова. Так они установили, что с 1992 года Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда, что соответствует росту уровня Мирового океана на 10,6 миллиметра.

Если в начале 1990-х годов таянию льда отвечало около 1 миллиметра роста уровня воды, то сейчас этот показатель составляет 7 миллиметров - то есть Гренландия сейчас тает в семь раз быстрее. Это означает, что к 2100 году только из-за талой воды с острова уровень Мирового океана поднимется на 7 сантиметров.

Следует заметить, что причину стремительного таяния Гренландии исследователи не изучали. Впрочем, оно может касаться исчезновения льдов Арктики в целом вследствие глобального потепления. За последнее десятилетие средняя температура региона выросла на 0,75 градусов.

Ученые объяснили, к чему ускоренное таяние Гренландии может привести в глобальном масштабе.

"Если говорить просто, то с каждым сантиметром роста уровня Мирового океана, затопление грозит шести миллионам людей", - заявил профессор Университета Лидса (Великобритания) Энди Шеперд.

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