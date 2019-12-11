В Ботсване пассажирский поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших

Поезд курсировал между столицей Габороне и вторым по величине в стране городом Франсистаун.

В африканском государстве Ботсвана сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли по меньшей мере два человека, десятки получили травмы. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя железнодорожной компании страны в среду, 11 декабря.

Инцидент произошел накануне ночью. В поезде находились примерно 400 человек, в том числе 20 членов экипажа.

"Два члена поездной бригады погибли, еще двое и один пассажир тяжело пострадали и были доставлены в больницу на лечение. Несколько десятков пассажиров, получивших легкие ранения, получили медицинскую помощь на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Данный поезд курсировал между столицей Габороне и вторым по величине в стране городом Франсистаун. Ведется расследование причины аварии.

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Ранее сообщалось, что в Польше поезд протаранил фургон с двумя пьяными украинцами. Автомобиль уже съезжал с переезда, когда произошла авария. Основной удар пришелся не на кабину, поэтому мужчины отделались травмами.

Также стало известно, что в Бангладеш произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Тогда погибли не менее 16 человек и более 50 человек получили ранения.

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