В Мексике появились дома, напечатанные на 3D-принтере
Жителям штата Табаско на юго-востоке Мексики построили высокотехнологичные дома, напечатанные на 3D-принтере. Производством занималась компания New Story, пишет New Atlas.
"Наша главная цель - обеспечить жильем нуждающиеся семьи и сделать это максимально бюджетно и безопасно для города", - заявили в компании.
Всего в Мексике планируется строительство 50 домов, напечатанных на 3D-принтере. Здания предназначаются для тех семей, которые живут в крайне неблагоприятных условиях.
Дома обойдутся людям не бесплатно. Так, платежи за жилище растянут на семь лет, а платить надо будет за дом примерно 20 долларов. В компании отмечают, что стоимость 3D-дома составляет около 1,7 тысяч долларов.
На печать одного дома уходят сутки, после этого его необходимо собрать. Единственное, чего пока "не умеет" принтер, так это производить двери, окна и крышу.
Инженеры компании отмечают, что внутренняя отделка их современным домам без надобности. Однако, на бетонный пол можно постелить линолеум или ковролин.
Здания оборудованы водопроводной системой и есть электричество. Утверждается,что 3D-дома сейсмически устойчивы.
Cмотрите фотогалерею: В Мексике появились дома, напечатанные на 3D-принтере
Ранее сообщалось, что в Китае будут печатать мини-электрокары на 3D-принтере.
Также напомним, что в компании Jaguar Land Rover будут тестировать лакокрасочное покрытие новых автомобилей с помощью лапы лабрадора, распечатанной на 3D-принтере.
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