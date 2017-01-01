Объявлены результаты выборов в парламент Британии

Консервативная партия одержала победу на досрочных парламентских выборах в Великобритании.

Правящая в Великобритании Консервативная партия выиграла досрочные парламентские выборы, проведя в нижнюю палату 365 депутатов. Об этом свидетельствуют окончательные результаты подсчета голосов во всех 650 избирательных округах, сообщает ТАСС.

Основным предвыборным обещанием лидера консерваторов, премьер-министра Бориса Джонсона было вывести страну из состава ЕС к 31 января 2020 года, и теперь ни одна из оппозиционных партий не имеет возможности помешать ему выполнить эту задачу.

Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина потерпела сокрушительное поражение, проведя в парламент всего 203 депутата. Это на 59 меньше, чем в 2017 году, когда проводились последние парламентские выборы, которые также были досрочными.

Третье место по числу депутатов в Палате общин занимает Шотландская национальная партия (48), за ней следует партия Либеральные демократы (11). Еще 23 мандата получили прочие партии, а также независимые кандидаты.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест.

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Напомним, сегодня Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС до конца января 2020 года.

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