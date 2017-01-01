Грета Тунберг захотела отдохнуть от экоактивизма
Знаменитая экоактивистка решила отдохнуть и сделать перерыв в своей деятельности по защите климата.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата, передает Reuters.
Тунберг сообщила журналистам в Турине, что проведет Рождество дома, после чего возьмет отпуск.
Ранее в Турине активистка выступила с речью на школьной забастовке "Пятницы ради будущего".
Напомним, 11 декабря журнал Time присвоил Тунберг звание Человек года.
За последний год 16-летняя шведская школьница получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.
За свою деятельность Тунберг стала одним из лауреатов премии За целесообразное жизнеобеспечение, известную как "альтернативный Нобель". Также она получила детскую премию мира.
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