Грета Тунберг захотела отдохнуть от экоактивизма

Тунберг сообщила журналистам в Турине, что проведет Рождество дома, после чего возьмет отпуск.

Ранее в Турине активистка выступила с речью на школьной забастовке "Пятницы ради будущего".

За последний год 16-летняя шведская школьница получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

За свою деятельность Тунберг стала одним из лауреатов премии За целесообразное жизнеобеспечение, известную как "альтернативный Нобель". Также она получила детскую премию мира.