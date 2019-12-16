Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

Известна дата визита французского президента в РФ.

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Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн в эфире радиостанции "Эхо Москвы”.

Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве, - сказала дипломат.

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К слову, свой визит в Москву на День Победы подтвердила премьер Индии Нарендра Моди. Она также примет участие в торжественных мероприятиях, запланированных в РФ.

Напомним, Евросоюз продлил санкции против России. Экономические меры в отношении РФ, изначально принятые в июле 2014 года, в очередной раз продлили на полгода.

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