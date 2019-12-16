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Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

Комментариев: 8
Известна дата визита французского президента в РФ.
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
kremlin.ru

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Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне. 

Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн в эфире радиостанции "Эхо Москвы”.

Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве, - сказала дипломат.

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К слову, свой визит в Москву на День Победы подтвердила премьер Индии Нарендра Моди. Она также примет участие в торжественных мероприятиях, запланированных в РФ.

Напомним, Евросоюз продлил санкции против России. Экономические меры в отношении РФ, изначально принятые в июле 2014 года, в очередной раз продлили на полгода.

 

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Теги: Макрон, РФ, День победы
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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    16.12.2019, 17:41
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НУ ШО НЕРАБЫ , ЗАТОСКОВАЛИ БЕЗ ХОЗЯЙСКОЙ ПИЗДЮЛИНЫ , ПРОСИТЕ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНЩИНЫ , ЧТО ПОСЛАННИКА ПРИСЛАЛИ , ЛЮБИТЕ ЗАДНИЦУ ЛИЗАТЬ ? )))))
WTF2_eбy_в_рот    16.12.2019, 17:21
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
а вы, срагули, что отмечать будете? поминки по сраным бандерогалицаям, сваленным на скотоиогильник? вам выть и сопли подтирать надо))))
WTF2_eбy_в_рот    16.12.2019, 17:14
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне.

во 2-й мировой дрoчи у себя в нормандии. у нас-в Великой Отечественной
Woodbrother    16.12.2019, 17:00
Оценка:  0
Woodbrother
Поддержка российского терроризма очень популярна во Франции.
Paul_Knox    16.12.2019, 16:56
Оценка:  -2
Paul_Knox
Lyonya-Space
Какая симпатяжка... симпатяжко... оно ж голубое
Lyonya-Space    16.12.2019, 16:36
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Думаю ГРУшники подсунут к нему "случайную" сексапильную симпатяжку из специально обученных всем тонкостям и техникам плоских утех, и Макарон после этого станет совсем в доску свой для раши.
Путин_xyйло    16.12.2019, 16:35
Оценка:  0
Путин_xyйло
Подгонят Макрону ушанку, флягу и научат "деды_ваИвали!" А Меркель приедет? На "тигре"...
Lyonya-Space    16.12.2019, 16:39
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Та не, Макарона балалайкой не возьмёшь! Достаточно посмотреть на его жену и сразу ясно что растопить сердце с лёгкостью сможет "комсомолочка" из спецобученных ГРУшниц. Точнее не сердце, а штуцер.
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