Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы
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Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн в эфире радиостанции "Эхо Москвы”.
Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве, - сказала дипломат.
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К слову, свой визит в Москву на День Победы подтвердила премьер Индии Нарендра Моди. Она также примет участие в торжественных мероприятиях, запланированных в РФ.
Напомним, Евросоюз продлил санкции против России. Экономические меры в отношении РФ, изначально принятые в июле 2014 года, в очередной раз продлили на полгода.
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во 2-й мировой дрoчи у себя в нормандии. у нас-в Великой Отечественной
Какая симпатяжка... симпатяжко... оно ж голубое