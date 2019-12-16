В США рассматривают двух кандидатов на пост посла в Украине

Вашингтон выбирает между генерал-лейтенантом в отставке Китом Дейтоном и нынешним и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филиппом Рикером.

Белый дом рассматривает две кандидатуры на пост посла США в Украине

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают две кандидатуры на пост посла в Украине. Об этом сообщает Politico во вторник, 17 декабря.

Госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в январе следующего года в знак поддержки. Поездка, подтвержденная чиновником администрации Трампа, станет первым визитом Помпео в страну в качестве главы дипломатии США.

Обстоятельства по отзыву посла США в Украине Мари Йованович лежат в основе расследования демократами поведения американского президента в отношении Украины.

Как сообщает издание, среди тех, кто может стать новым послом США в Украине - генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Бывшему военному 40 лет, сейчас он является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, который связан с Пентагоном. Отмечается, что кандидатура Дейтона нравится Трампу, а бывший генерал "готов взять на себя работу".

Официальные лица в Киеве и Вашингтоне надеются, что новый посол сможет стабилизировать отношения.

Другим вероятным кандидатом на пост посла Соединенных Штатов в Украине является исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипп Рикер. Рикер - карьерный сотрудник дипломатической службы.

Напомним, что ранее Йованович заявила, что Украина не вмешивалась в выборы в США. Мари Йованович опровергла утверждение Трампа о том, что Украина вмешивалась в выборы в США в 2016 году, а также заявила, что на выборы в США влияла Россия.

Также Госдеп обнародовал документы по компании против посла США в Украине. В Америке опубликовали почти 100 страниц документов, в которых нашли подтверждение "грязной кампании против посла США" Мари Йованович.

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