В США девушка-подросток украла и разбила частный самолет
В калифорнийском городе Фресно 17-летняя девушка украла небольшой частный самолет King Air 200 и разбила его. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Fresno Yosemite. Девушка проникла на территорию аэропорта, перепрыгнув через забор, и забралась в кабину самолета.
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Воздушное судно не взлетело из-за технических неполадок. Вследствие инцидента люди и техника не пострадали. Как рассказали правоохранители, девушка выглядела дезориентированной и отказывалась сотрудничать, когда ее взяли под стражу.
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