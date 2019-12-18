В США девушка-подросток украла и разбила частный самолет

Злоумышленницу задержала полиция на месте инцидента. Мотивы ее действий пока не известны.

В калифорнийском городе Фресно 17-летняя девушка украла небольшой частный самолет King Air 200 и разбила его. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Fresno Yosemite. Девушка проникла на территорию аэропорта, перепрыгнув через забор, и забралась в кабину самолета.

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Воздушное судно не взлетело из-за технических неполадок. Вследствие инцидента люди и техника не пострадали. Как рассказали правоохранители, девушка выглядела дезориентированной и отказывалась сотрудничать, когда ее взяли под стражу.

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