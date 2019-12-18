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В США девушка-подросток украла и разбила частный самолет

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Злоумышленницу задержала полиция на месте инцидента. Мотивы ее действий пока не известны.
Самолет King Air
Самолет King Air
avia.pro

В калифорнийском городе Фресно 17-летняя девушка украла небольшой частный самолет King Air 200 и разбила его. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Fresno Yosemite. Девушка проникла на территорию аэропорта, перепрыгнув через забор, и забралась в кабину самолета.

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Воздушное судно не взлетело из-за технических неполадок.  Вследствие инцидента люди и техника не пострадали. Как рассказали правоохранители, девушка выглядела дезориентированной и отказывалась сотрудничать, когда ее взяли под стражу.

Напомним, 7 декабря в Харькове наградили курсанта - отвел падающий самолет от поселка.

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Теги: США, самолет, подросток, кража
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