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В Мексике микроавтобус врезался в грузовик: 14 жертв

Комментариев: 1
Микроавтобус врезался в стоящий на обочине дороги грузовик, перевозивший лесоматериалы.
Микроавтобус полностью выгорел
Микроавтобус полностью выгорел
mexiconewsdaily.com

На западе Мексики в штате Халиско произошло серьезное ДТП, в котором погибли 14 человек погибли и еще 12 получили травмы. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на прокуратуру штата.

Отмечается, что накануне утром в городе Сапотланеро микроавтобус врезался в стоящий на обочине дороги грузовик, перевозивший лесоматериалы. Микроавтобус загорелся и был полностью уничтожен. Многие из пассажиров погибли на месте. Известно, что среди жертв есть дети. Пострадавшие доставлены в близлежащую больницу.

Все пассажиры – жители Сан-Фелипе, которые направлялись к морю.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области в ДТП погибли три человека, 16 пострадали. Грузовой автомобиль и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва столкнулись возле села Мосты.

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Теги: ДТП, Мексика, авария, грузовик, пострадавшие, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    19.12.2019, 10:25
Оценка:  +2
xapi3mat
мексика оч кровожадная страна! в год там погибает в перестрелках 150 чел! индейцы!
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