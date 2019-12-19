В Мексике микроавтобус врезался в грузовик: 14 жертв

Микроавтобус врезался в стоящий на обочине дороги грузовик, перевозивший лесоматериалы.

На западе Мексики в штате Халиско произошло серьезное ДТП, в котором погибли 14 человек погибли и еще 12 получили травмы. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на прокуратуру штата.

Отмечается, что накануне утром в городе Сапотланеро микроавтобус врезался в стоящий на обочине дороги грузовик, перевозивший лесоматериалы. Микроавтобус загорелся и был полностью уничтожен. Многие из пассажиров погибли на месте. Известно, что среди жертв есть дети. Пострадавшие доставлены в близлежащую больницу.

Все пассажиры – жители Сан-Фелипе, которые направлялись к морю.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области в ДТП погибли три человека, 16 пострадали. Грузовой автомобиль и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва столкнулись возле села Мосты.

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