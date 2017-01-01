Израиль разбомбил оружейное предприятие в секторе Газа

В результате авиаудара Израиля легкие ранения получили несколько палестинцев, утверждают местные СМИ.

Израильские военные самолеты нанесли удар по объекту по производству вооружения в секторе Газа. Это было сделано в ответ на запуск ракеты по Израилю с территории анклава в ночь на четверг, сообщает армия обороны Израиля в Twitter в четверг, 19 декабря.

"Мы считаем движение ХАМАС ответственным за события, происходящие в секторе Газа и выходящие за его границы", – также отмечается в твиттере ЦАХАЛ.

Ракета была перехвачена израильской системой ПВО Железный купол. В свою очередь израильское издание Jerusalem Post сообщает со ссылкой на палестинские СМИ, что в результате авиаудара Израиля легкие ранения получили несколько палестинцев.

Также, по данным газеты, в ответ на обстрел израильские власти сузили зону для рыболовства у берегов сектора Газа до 10 морских миль (18,5 км).

Напомним, в конце ноября израильские военные обстреляли ряд объектов движения ХАМАС в ответ на ракеты, запущенные с территории сектора Газа. Тогда сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля в городе Ашкелон.

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