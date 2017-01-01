Инцидент произошел на борту лайнера бразильской авиакомпании как-раз после того, как пассажиры заняли свои места.

На пассажиров самолета Airbus рухнула багажная полка. Об этом сообщает бразильский портал Aero In.

Инцидент произошел на рейсе, летевшим из бразильского города Гуарульюс во Франкфурт, ночью 14 декабря. О нем сообщили только сейчас.

Очевидцы инцидента сделали снимки. На них видно, что полк для багажа с одной стороны лайнера лежит на креслах пассажиров. В проходе видно бортпроводников и сотрудников наземной службы.

Cмотрите фотогалерею: На пассажиров самолета упала багажная полка

По официальным данным авиакомпании Latam Airlines, полка рухнула на борту Airbus A350 сразу после посадки пассажиров во Франкфурте. Никто не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что драка стюардессы и пилота попала на видео. Также Корреспондент писал о том, что пассажирку самолета на борту укусил скорпион.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet