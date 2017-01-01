Впервые за 200 лет: Нотр-Дам де Пари останется без мессы на Рождество

Реставрация собора начнется только в следующем году, а на Рождество, впервые после Французской революции, не будет отправляться месса.

В этом году впервые со времен Французской революции в соборе Парижской Богоматери 25 декабря не будет проводиться рождественская ночная месса. Об этом сообщает АР со ссылкой на настоятеля храма Патрика Шовэ.

По его словам, после апрельского пожара все богослужения из собора перенесены в церковь Сен-Жермен-л'Осерруа у Лувра, а хор лишился постоянного места "прописки".

Шовэ отметил, что рождественские мессы в соборе проводили даже во время Первой и Второй мировых войн. Насколько ему известно, службы прерывались только на некоторый период после революции, когда после 1789 года собор ненадолго превращали в "храм разума".

На время реставрации в Сен-Жермен л'Осерруа перенесли уцелевшую статую Богоматери с Младенцем Иисусом на руках, и там соорудили деревянную кафедру, такую же, как в Нотр-Даме.

Реставрация в соборе начнется не раньше 2020 года.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. У собора полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны в нефе и часы. Кроме того, огонь перекинулся на левую башню собора. Из горящего Нотр-Дама успели вынесли Терновый венец, который по преданию был одет на голову Иисуса Христа незадолго до распятия. Произведения искусства, которые находились в соборе также удалось спасти.

В июне в Нотр-Даме состоялась первая служба после пожара. Впрочем, в целях безопасности только 30 человек были допущены в храм, и те находились в касках.

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