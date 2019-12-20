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В Венесуэле разбился самолет, девять погибших

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На борту частного самолета находились предприниматели, которые летели на деловую встречу.
Самолет Beechcraft 100 King Air
Самолет Beechcraft 100 King Air
jetphotos.com
 
В Венесуэле в восьми километрах от аэропорта Caracas Oscar Machado Zuloaga разбился частный самолет Beechcraft 100 King Air. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщило издание Infobae.
 
Как уточнил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб, воздушное судно потерпело крушение при посадке. 
 
"К сожалению, погибли девять граждан Венесуэлы. Выражаю соболезнования родным и близким", - заявил чиновник.
 
Сааб отметил, что в течение нескольких часов специалисты намерены озвучить детали авиакатастрофы.
 
По предварительным данным, самолет вылетел из штата Боливар. На его борту находились предприниматели, которые направлялись на деловую встречу.
 
Ранее сообщалось, что в венесуэльском штате Гуарико разбился истребитель Су-30. Оба пилота погибли.

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Теги: самолет, Венесуэла, авария, крушение
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Источник: korrespondent.net

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