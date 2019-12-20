В Венесуэле разбился самолет, девять погибших

На борту частного самолета находились предприниматели, которые летели на деловую встречу.

В Венесуэле в восьми километрах от аэропорта Caracas Oscar Machado Zuloaga разбился частный самолет Beechcraft 100 King Air. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщило издание Infobae

Как уточнил генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб, воздушное судно потерпело крушение при посадке.

"К сожалению, погибли девять граждан Венесуэлы. Выражаю соболезнования родным и близким", - заявил чиновник.

Сааб отметил, что в течение нескольких часов специалисты намерены озвучить детали авиакатастрофы.

По предварительным данным, самолет вылетел из штата Боливар. На его борту находились предприниматели, которые направлялись на деловую встречу.

Ранее сообщалось, что в венесуэльском штате Гуарико разбился истребитель Су-30 . Оба пилота погибли.

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