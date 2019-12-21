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В ЕС отреагировали на санкции против СП-2

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В Брюсселе утверждают, что стремились к тому, чтобы Северный поток-2 работал прозрачно, а также говорят, что не поддерживают санкции против легитимного бизнеса.
В Евросоюзе сдержанно реагируют на санкции США против Северного потока-2
В Евросоюзе сдержанно реагируют на санкции США против Северного потока-2

Еврокомиссия с осторожностью отреагировала на санкции США против компаний, задействованных в строительстве Северного потока-2. Об этом сообщает DW в субботу, 21декабря.

Евросоюз в настоящее время изучает потенциальное влияние санкций на европейские компании, заявили в Брюсселе.

"ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом", - говорит неназванный источник в Еврокомиссии.

Отмечается, что цель Евросоюза всегда заключалась в том, чтобы Северный поток-2 работал прозрачно, "недискриминационным образом" и находился под надлежащим надзором.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2020 год, который включает санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока. Как заявили в американском Минфине, санкции уже вступили в силу.

Ранее стало известно, что трубоукладчик Северного потока-2 компания Allseas заявил, что приостанавливает строительство газопровода из-за санкций в отношении строителей проекта.

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Теги: ЕС, Евросоюз, Северный поток, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    21.12.2019, 18:11
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НУ ШО ЭУРОПЭЦИ , ВЫ ЗА КАКИХ ХОЗЯЕВ , ИЗ ВАШИНГТОЩИНЫ ИЛИ ИЗ БРЮССЕЛЬЩИНЫ ?
ТРУДНО ОПРЕДЕДЕЛИТЬСЯ КОМУ ЛИЗНУТЬ , А КОМУ СОСНУТЬ , ДА ЧТОБЫ ВСЕМ УГОДИТЬ ?
ДУМАЙТЕ НЕРАБЫ , ВАША УЧАСТЬ ТАКАЯ ....)))
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