В ЕС отреагировали на санкции против СП-2
Еврокомиссия с осторожностью отреагировала на санкции США против компаний, задействованных в строительстве Северного потока-2. Об этом сообщает DW в субботу, 21декабря.
Евросоюз в настоящее время изучает потенциальное влияние санкций на европейские компании, заявили в Брюсселе.
"ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом", - говорит неназванный источник в Еврокомиссии.
Отмечается, что цель Евросоюза всегда заключалась в том, чтобы Северный поток-2 работал прозрачно, "недискриминационным образом" и находился под надлежащим надзором.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2020 год, который включает санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока. Как заявили в американском Минфине, санкции уже вступили в силу.
Ранее стало известно, что трубоукладчик Северного потока-2 компания Allseas заявил, что приостанавливает строительство газопровода из-за санкций в отношении строителей проекта.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТРУДНО ОПРЕДЕДЕЛИТЬСЯ КОМУ ЛИЗНУТЬ , А КОМУ СОСНУТЬ , ДА ЧТОБЫ ВСЕМ УГОДИТЬ ?
ДУМАЙТЕ НЕРАБЫ , ВАША УЧАСТЬ ТАКАЯ ....)))