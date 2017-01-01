В Хорватии проходят выборы президента

На пост президента Хорватии претендуют 11 кандидатов, но реальных фаворитов только три. Среди них певец Мирослав Шкоро.

В Хорватии начались выборы президента. В 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву) в стране открылись 6545 избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 по местному времени (20:00 Киеву), сообщает ТАСС в воскресенье, 22 декабря.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Фаворитами являются действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович. Ее поддерживает правящая партия Хорватское демократическое содружество (ХДС). Кроме того, шансы на победу имеют бывший премьер-министр республики, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, а также певец и музыкант Мирослав Шкоро.

Согласно последним предвыборным опросам, небольшой отрыв от ближайших оппонентов сохраняет Миланович (24,3%). Грабар-Китарович отстает от соперника всего на 0,1%. На третьем месте идет Шкоро (18%), выступающий как независимый кандидат. Поддержку ему оказывают члены правого крыла ХДС.

Если ни один из кандидатов не получает в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней проводится второй тур, в котором участвуют два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.

Напомним, в конце ноября в Румынии на выборах президента победил действующий глава государства Клаус Йоханнис. Во втором туре 60-летний политик набрал почти 63% голосов и уверенно выиграл у бывшего премьер-министра Виорики Дэнчилэ.

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