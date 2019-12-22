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В Европе возросло число жертв урагана

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Два человека погибли в Португалии и семь в Испании. Последней жертвой стал рыбалка в Каталонии, которого смыло со скал в море.
Без электричества остались более 118 тысяч хозяйств
Без электричества остались более 118 тысяч хозяйств

Число погибших в результате штормов в Испании, Португалии и Франции в воскресенье, 22 декабря составило уже девять человек. Об этом сообщает агентство AFP.

Штормы Эльза и Фабиeн переполнили реки, разрушили линии электропередач, вырвали деревья с корнями и нарушили железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону.

Без электричества остались более 118 тысяч домашних хозяйств.

На сегодня два человека погибли в Португалии и семь в Испании. Последней жертвой стал рыбалка в Каталонии, которого смыло со скал в море.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли из-за шторма на западе Европы. Шторм обрушился на Португалию и Испанию. Из-за дождей начались наводнения, а порывы ветра валят деревья.

Напомним, что из-за непогоды во Франции обесточены тысячи домов, есть жертвы. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды в качестве меры предосторожности.

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Теги: Европа, ураган, шторм, жертвы, жертва, непогода
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    22.12.2019, 22:14
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Последней жертвой стал рыбалка в Каталонии - на русском языке рыбалка - это процесс ловли рыбы. Явно неудачный (машинный) перевод с украинского.
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