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В Венесуэле заявили о нападении оппозиции на воинскую часть

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Власти страны уверены, что к атаке причастны Бразилия и Колумбия. Задержаны шесть человек.
Власти Венесуэлы заявили об атаке на воинскую часть
Власти Венесуэлы заявили об атаке на воинскую часть
 
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино сообщил, что представители венесуэльской оппозиции в воскресенье, 22 декабря, совершили нападение на воинскую часть на юге страны и похитили хранившееся там оружие. Об этом он написал в Twitter.
 
"Сегодня рано утром (22 декабря - ред) экстремистские сектора оппозиции напали на воинское подразделение на юге страны, в результате было похищено много оружия", - указал министр.
 
По его словам, при нападении погиб один военнослужащий, преступников задержали.
 
Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что представители оппозиции, которые напали на воинскую часть, действовали с подачи властей Колумбии и Бразилии. 
 
"Эти преступники (атаковавшие воинскую часть) были обучены в известных военизированных лагерях на территории Колумбии и получили поддержку от администрации (президента Бразилии) Жаира Болсонаро", - подчеркнул Родригес в Twitter.
 
Он также добавил, что правоохранители "поймали шестерых преступников".
 
 
Напомним, в конце января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
 
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
 
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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Теги: Оппозиция, Колумбия, Бразилия, Венесуэла, нападение, воинская часть
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Источник: korrespondent.net

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