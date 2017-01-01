В Венесуэле заявили о нападении оппозиции на воинскую часть

Власти страны уверены, что к атаке причастны Бразилия и Колумбия. Задержаны шесть человек.

Власти Венесуэлы заявили об атаке на воинскую часть

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино сообщил, что представители венесуэльской оппозиции в воскресенье, 22 декабря, совершили нападение на воинскую часть на юге страны и похитили хранившееся там оружие. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня рано утром (22 декабря - ред) экстремистские сектора оппозиции напали на воинское подразделение на юге страны, в результате было похищено много оружия", - указал министр.

По его словам, при нападении погиб один военнослужащий, преступников задержали.

Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что представители оппозиции, которые напали на воинскую часть, действовали с подачи властей Колумбии и Бразилии. "Эти преступники (атаковавшие воинскую часть) были обучены в известных военизированных лагерях на территории Колумбии и получили поддержку от администрации (президента Бразилии) Жаира Болсонаро", - подчеркнул Родригес в Twitter. Он также добавил, что правоохранители "поймали шестерых преступников". В Венесуэле генерал погиб в перестрелке Напомним, в конце января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США , участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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