В Нидерландах экологи добились закрытия последней угольной электростанции

Остановить работу электростанции пришлось в связи с решением суда, который удовлетворил иск организации по защите климата.

В столице Нидерландов Амстердаме остановила работу последняя в стране электростанция, работающая на угле, пишет в понедельник, 23 декабря, ЕП со ссылкой на голландские СМИ.

На прошедших выходных уголь загрузили в огромную печь электростанции Хемвег в последний раз, а в понедельник в первой половине дня станцию официально остановили.

Амстердамская электростанция производила электроэнергию в течение 25 лет, но теперь закрыта для решения климатических проблем.

Уголь – наиболее загрязняющее ископаемое топливо, а электростанция Хемвег выбрасывала 3,3 мегатонны CO2 в год.

Были планы держать станцию в рабочем состоянии до конца 2024 года. Но весной министр по экономическим вопросам и климатической политики Эрик Вибес изменил мнение: он объявил о закрытии станции, чтобы выполнить решение суда по делу, которое организация по климату Urgenda подала против государства.

Владелец станции шведская компания Vattenfall получит 52,5 миллиона евро в качестве компенсации от правительства. Кроме этой суммы, правительство также выделило средства, чтобы помочь работникам найти другую работу.

В будущем компания Vattenfall собирается сосредоточиться на возобновляемой энергетике.