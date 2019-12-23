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В Нидерландах экологи добились закрытия последней угольной электростанции

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Остановить работу электростанции пришлось в связи с решением суда, который удовлетворил иск организации по защите климата.
В Нидерландах закрыли последнюю угольную электростанцию
В Нидерландах закрыли последнюю угольную электростанцию
AP
 
В столице Нидерландов Амстердаме остановила работу последняя в стране электростанция, работающая на угле, пишет в понедельник, 23 декабря, ЕП со ссылкой на голландские СМИ. 
 
На прошедших выходных уголь загрузили в огромную печь электростанции Хемвег в последний раз, а в понедельник в первой половине дня станцию официально остановили. 
 
Амстердамская электростанция производила электроэнергию в течение 25 лет, но теперь закрыта для решения климатических проблем.
 
 
Уголь – наиболее загрязняющее ископаемое топливо, а электростанция Хемвег выбрасывала 3,3 мегатонны CO2 в год.
 
Были планы держать станцию в рабочем состоянии до конца 2024 года. Но весной министр по экономическим вопросам и климатической политики Эрик Вибес изменил мнение: он объявил о закрытии станции, чтобы выполнить решение суда по делу, которое организация по климату Urgenda подала против государства.
 
Владелец станции шведская компания Vattenfall получит 52,5 миллиона евро в качестве компенсации от правительства. Кроме этой суммы, правительство также выделило средства, чтобы помочь работникам найти другую работу.
 
В будущем компания Vattenfall собирается сосредоточиться на возобновляемой энергетике.
 
Еще сообщалось, что Украина резко сократила добычу угля за последнее время.
 
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Теги: экология, Нидерланды, электростанция, уголь
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Источник: korrespondent.net

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