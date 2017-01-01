Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 10 солдат

Очередное нападение вооруженных боевиков на военный патруль произошло на севере Буркина-Фасо.



Нападение на патруль военного подразделения Намссигии произошло в Буркина-Фасо. В результате погибли десять военнослужащих, сообщает AFP.

Инцидент произошел случился в Халлале в провинции Сум.

Отмечается, что террористы поджидали военных в засаде.



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Напомним, накануне сообщалось о гибели 35 мирных жителей при атаке боевиков в той же провинции. Военным тогда удалось отразить нападение и ликвидировать 80 боевиков.

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