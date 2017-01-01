В Индии официально сняли с вооружения самолеты МиГ-27

В ходе церемонии прощания пилотажная группа в составе семи МиГ-27 совершила последний полет над авиабазой Джодхпур в штате Раджастхан.

Индия больше не будет использовать МиГ-27

Индийские ВВС официально сняли с вооружения истребители-бомбардировщики МиГ-27 в рамках программы модернизации военной авиации страны. Об этом сообщает The Times of India в пятницу, 27 декабря.

В ходе церемонии прощания пилотажная группа в составе семи таких самолетов совершила последний полет над авиабазой Джодхпур в штате Раджастхан на западе страны.

"Поступив на вооружение в 1981 году, МиГ-27 стал основным индийским истребителем-бомбардировщиком, – цитирует издание заявление индийских ВВС. – Эти самолеты приняли участие во всех крупных операциях ВВС, а также сыграли ключевую роль в Каргильском вооруженном конфликте 1999 года (с Пакистаном – ред.)".

Также отмечается, что в последние 10 лет в Индии произошла серия аварий МиГ-27, часть из которых завершилась гибелью пилотов.

Кроме того, в Индии регулярно происходят инциденты с более новой российской авиатехникой. Так, 16 ноября разбился истребитель МиГ-29К. Он якобы столкнулся при взлете со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя. Летчики успешно катапультировались.

А в августе потерпел крушение истребитель Су-30 в штате Ассам на северо-востоке Индии. В результате аварии два пилота получили ранения.

Также в феврале индийский истребитель-бомбардировщик МиГ-27 потерпел катастрофу в штате Раджастхан во время учебного полета. Тогда никто не пострадал.

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