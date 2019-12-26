Названо имя организатора терактов в Париже и Брюсселе

Уссама Атар создал террористическую ячейку в Бельгии для совершения серии крупномасштабных нападений в Европе.

Бельгиец Уссама Атар признан главным организатором масштабных терактов в Париже и Брюсселе в 2015-2016 годах. Об этом сообщила газета De Standart со ссылкой на отчет Министерства юстиции Франции в пятницу, 27 декабря.

По данным следователей, в 2015 году Атар создал террористическую ячейку в Бельгии "для совершения серии крупномасштабных нападений в Европе и особенно во Франции".

Суд по делу теракта в Париже состоится в 2021 году, но из известных террористов, которые занимались подготовкой теракта 13 ноября, жив только один – Салах Абдеслам. Усама Атар, как утверждается, погиб в Сирии при авиаударе.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия террористических нападений. Погибли 139 человек и более чем 350 были ранены.

А 22 марта 2016 года были совершены теракты в Брюсселе – прогремели взрывы в аэропорту и станции метро Малбек. Погибли 32 человека, более 300 получили ранения.

В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".

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