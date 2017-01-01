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На Гаваях разбился вертолет: шесть человек погибли

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Спасатели обнаружили тела шести погибших. Еще один пассажир считается пропавшим без вести.
Вертолет разбился на Гаваях
Вертолет разбился на Гаваях
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Шесть человек погибли в результате крушения прогулочного вертолета на Гаваях, сообщает NBC.
 
Вертолет пропал 26 декабря. Он не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. 
 
Всего на борту находилось семь человек вместе с пилотом. Среди них – двое детей.
 
Спасатели обнаружили тела шести погибших. Еще один пассажир считается пропавшим без вести. Его поиски продолжатся утром, если позволят погодные условия.
 
Причина крушения вертолета пока неизвестна.

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Теги: вертолет, жертвы, крушение, Гавайи
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Источник: korrespondent.net

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