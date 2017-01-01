На Гаваях разбился вертолет: шесть человек погибли
Спасатели обнаружили тела шести погибших. Еще один пассажир считается пропавшим без вести.
Шесть человек погибли в результате крушения прогулочного вертолета на Гаваях, сообщает NBC.
Вертолет пропал 26 декабря. Он не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи.
Всего на борту находилось семь человек вместе с пилотом. Среди них – двое детей.
Спасатели обнаружили тела шести погибших. Еще один пассажир считается пропавшим без вести. Его поиски продолжатся утром, если позволят погодные условия.
Причина крушения вертолета пока неизвестна.
Напомним, ранее два человека погибли в аварии военного вертолета в России. В Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов.
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