На Гаваях разбился вертолет: шесть человек погибли

Спасатели обнаружили тела шести погибших. Еще один пассажир считается пропавшим без вести.



Шесть человек погибли в результате крушения прогулочного вертолета на Гаваях, сообщает

Шесть человек погибли в результате крушения прогулочного вертолета на Гаваях, сообщает NBC

Вертолет пропал 26 декабря. Он не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи.



Всего на борту находилось семь человек вместе с пилотом. Среди них – двое детей.



Спасатели обнаружили тела шести погибших. Еще один пассажир считается пропавшим без вести. Его поиски продолжатся утром, если позволят погодные условия.



Причина крушения вертолета пока неизвестна.

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