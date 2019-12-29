В Альпах почти 100 человек провисели два часа на канатной дороге

Спасателям пришлось задействовать вертолет, с помощью которого спустили лыжников на землю.

Во Франции поломка на горной канатной дороге привела к тому, что 97 человек провели более двух часов на подвешенных к тросу сиденьях. Об этом сообщает газета Le Parisien в воскресенье, 29 декабря 2019 г.

Инцидент произошел на горном курорте Серр-Шевалье, расположенном в департаменте Верхние Альпы на высоте 2200-2500 м от уровня моря. Местной спасательной службе и отряду горной жандармерии пришлось организовать операцию по эвакуации лыжников. Для этого использовали вертолет и наземные средства, которые позволили спустить на землю с более чем десятиметровой высоты всех пассажиров канатной дороги.

По данным спасателей, никто не пострадал.

Ранее в Швейцарии оборвался кабель канатной дороги. Тогда погиб рабочий-ремонтник, еще шесть человек пострадали.

Напомним, в прошлом году в Колумбии 25 человек пострадали при аварии на канатной дороге.

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