В Лондоне вандал повредил картину Пикассо за $26 млн

Шакил Масси предположительно порезал картину 1944 года под названием "Бюст женщины", на которой Пикассо изобразил свою возлюбленную Дору Маар.

Молодой мужчина повредил картину Пабло Пикассо стоимостью 20 млн фунтов стерлингов (более $26 млн – ред.) в Современной галерее Тейт в Лондоне. Об этом сообщает ВВС во вторник, 31 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, однако известно о нем стало лишь сейчас. 20-летний Шакил Масси предположительно порезал картину 1944 года под названием "Бюст женщины", на которой Пикассо изобразил свою возлюбленную Дору Маар.

Во вторник в Магистратском суде лондонского района Камберуэлл-грин в отношении Масси были выдвинуты обвинения в нанесении ущерба произведению искусства. Сам молодой человек, мотивы которого остаются неизвестными, отверг выдвинутые обвинения.

Суд отказался выпускать Масси под залог и, таким образом, он будет дожидаться в тюрьме следующего судебного заседания по его делу, намеченному на 30 января.

Картина убрана из экспозиции. Масштаб нанесенных ей повреждений устанавливается. Галерея Тейт работает в обычном режиме.

Автопортрет известного художника, выставленный на аукцион дома Christie's, отправили на реставрацию.

Ранее СМИ сообщили, что в США повредили картину Пикассо стоимостью $70 млн. Тогда речь шла об автопортрете художника под названем "Моряк". Обстоятельства случившегося не раскрыли.

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