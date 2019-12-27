В Черногории возобновились "церковные" протесты

Несколько тысяч человек приняли участие в мирных протестах в столице Подгорице и нескольких других городах.

Митинги проходят против законопроекта о религиозной собственности

В Черногории несколько тысяч человек в среду, 2 января, провели акции протеста против законопроекта о религиозной собственности, сообщает агентство АР.

Мирные протесты прошли в столице Подгорице и нескольких других городах.

Напомним, что ранее акции протеста прошли в городах Никшич и Будва. Для разгона протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ. В результате беспорядков были задержаны десятки человек.



Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Оппозиция предложила свыше 150 поправок к новому законопроекту, но они не были учтены.

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