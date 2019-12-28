В ЕС призвали остановить "цикл насилия" в Ираке
Новый кризис на Ближнем востоке может подорвать все усилия по стабилизации в регионе, заявил глава европейской дипломатии.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что нынешний цикл насилия в Ираке должен быть остановлен до того, как он выйдет из-под контроля. Заявление главы дипломатии ЕС было опубликовано 3 января на сайте Европейской службы внешних связей.
"ЕС призывает всех вовлеченных игроков и тех партнеров, которые могут оказать влияние, проявить максимальную сдержанность и ответственность в этот критический момент. Еще один кризис может поставить под угрозу многолетние усилия по стабилизации в Ираке", - отметил Боррель.
Кроме того он указал, что продолжающаяся эскалация угрожает всему региону.
"ЕС готов продолжать взаимодействие со всеми сторонами, чтобы способствовать ослаблению напряженности и обратить вспять динамику конфликта", - заявил глава европейской дипломатии.
Напомним, после авиаударов США по объектам шиитской группировки Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке, американское посольство в Багдаде подверглось нападению.
Вашингтон обвинил в организации атаки Иран и 3 января провел операцию, во время которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.
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