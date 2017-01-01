Пять украинцев пострадали в ДТП в Словакии

В ДТП попали 20 автомобилей. Всего сообщается о десяти пострадавших, из которых половина - украинцы.

Масштабное ДТП произошло в Татрах в Словакии, в результате происшествия пострадали пять украинцев. Об этом сообщает HNonline в понедельник, 6 января.

Как передают местные СМИ, в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали десять человек, среди них пятеро украинцев.

"На автотрассе D1 по Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее на Волыни в ДТП погибли два человека, еще пять пострадали. На автодороге Ковель-Доманово столкнулись Ford Transit и Volkswagen Т4. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали одного из водителей.

Также сообщалось, что на Черкасщине пьяный водитель насмерть сбил ребенка. Один ребенок погиб, а второй был травмирован в результате наезда нетрезвого водителя. Подозреваемый задержан.

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