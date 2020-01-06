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Украина предложила помощь Австралии в борьбе с лесными пожарами

Комментариев: 1
В МИД Украины заявили, что готовы предоставить помощь Австралии.
В результате лесных пожаров в Австралии погибли 24 человека 500 миллионов животных
В результате лесных пожаров в Австралии погибли 24 человека 500 миллионов животных
EPA/UPG

Украинское правительство готово помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами. Соответствующее заявление сегодня сделало Министерство иностранных дел Украины. 

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“В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагически последствий этого стихийного бедствия“, - пишется в заявлении. 

В МИД отметили, что правительство Украины, в случае необходимости, готово оказать помощь Австралии. Сообщается, что посол Украины в Австралии находится на связи с местными властями. Украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане Украины. 

Напомним, во время пожаров в Австралии погибли 24 человека и почти 500 миллионов животных.

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Теги: Австралия, пожар, МИД
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    06.01.2020, 19:26
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Пока Порох не намекнул, не сообразили?! На что заточены эти слуги?
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