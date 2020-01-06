Украина предложила помощь Австралии в борьбе с лесными пожарами

В МИД Украины заявили, что готовы предоставить помощь Австралии.

Украинское правительство готово помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами. Соответствующее заявление сегодня сделало Министерство иностранных дел Украины.

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“В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагически последствий этого стихийного бедствия“, - пишется в заявлении.



В МИД отметили, что правительство Украины, в случае необходимости, готово оказать помощь Австралии. Сообщается, что посол Украины в Австралии находится на связи с местными властями. Украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших граждане Украины.



Напомним, во время пожаров в Австралии погибли 24 человека и почти 500 миллионов животных.

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