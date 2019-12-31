"Не будьте в омані": Порошенко призвал власть помочь Австралии

Экс-президент напомнил, что Австралия проявила солидарность с Украиной во время российской агрессии и теперь сама нуждается в солидарности.

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Лесные пожары в Австралии - не локальная история, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook пятый президент Украины и лидер оппозиционной партии “Европейская солидарность“ Петр Порошенко.

Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей! - написал он.

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Порошенко отметил, что все последние годы Австралия демонстрировала близость с Украиной в ее трагедии по противодействию российской агрессии. Также экс-президент указал на глобальный масштаб австралийских пожаров.

Не заблуждайтесь – события в Австралии угрожают глобальными последствиями! - резюмировал он.

Напомним, в масштабных пожарах в Австралии погибли 24 человека и почти 500 млн животных. Почти 200 очагов горения до сих пор насчитывают по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли выгорели.

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